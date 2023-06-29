Политолог Коровин объяснил причины недовольства НАТО вступлением в него Украины

По словам политолога Валерия Коровина, при следовании Североатлантического альянса своему уставу у Украины на вступление в альянс нет шансов. Однако при нарушении правил возникнут вопросы у остальных государств, также стремящихся стать членами НАТО. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что в таком случае Североатлантический альянс будет вынужден распространить эти возможности для вступления и для других стран.

По мнению эксперта, при вступлении Незалежной в НАТО имеется опасность. Так, в данном случае Вашингтон становится официальным участником противостояния с Россией, поэтому конфликт открыто перейдет в формат третьей мировой войны.

Он добавил, что дело не конкретно в Киеве, а в том, что Украина является только фрагментом огромного пазла.