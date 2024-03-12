Политолог Коровин считает, что Киев хочет потопить Тбилиси «за компанию»
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По словам политолога Валерия Коровина, Тбилиси не должен идти на поводу у Киева и выполнять требования украинского парламентария Давида Арахамии о разрыве авиасообщения с нашей страной и освобождении из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что предложение Арахамии является предложением двигаться по пути Незалежной, по пути прекращения существования как государства.
По мнению эксперта, не стоит забывать, что Грузия и Украина были созданы Россией, поэтому их агрессивное поведение и отворачивание от Москвы приводит к вопросу об их дальнейшем существовании.
Он добавил, что призыв прекратить авиасообщение между Грузией и Россией является попыткой разорвать «последнюю ниточку грузинского народа со своим сегментом внутри РФ».