По словам политолога Валерия Коровина, Тбилиси не должен идти на поводу у Киева и выполнять требования украинского парламентария Давида Арахамии о разрыве авиасообщения с нашей страной и освобождении из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что предложение Арахамии является предложением двигаться по пути Незалежной, по пути прекращения существования как государства.

По мнению эксперта, не стоит забывать, что Грузия и Украина были созданы Россией, поэтому их агрессивное поведение и отворачивание от Москвы приводит к вопросу об их дальнейшем существовании.

Он добавил, что призыв прекратить авиасообщение между Грузией и Россией является попыткой разорвать «последнюю ниточку грузинского народа со своим сегментом внутри РФ».