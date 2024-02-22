Политолог Кортунов рассказал, что означают слова Зеленского о «нечто особенном» на 25 февраля

По словам политолога Андрея Кортунова, украинский лидер Владимир Зеленский и его команда - это профессиональные пиарщики, поэтому было бы необычно их игнорирование даты начала СВО. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что обещание о «нечто особенном» на 25 февраля может быть связано и с гарантиями безопасности Незалежной от Брюсселя.

По мнению эксперта, для Киева это снова напоминание о себе, о чем уже и так всем известно.