Политолог Кортунов рассказал, что означают слова Зеленского о «нечто особенном» на 25 февраля
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По словам политолога Андрея Кортунова, украинский лидер Владимир Зеленский и его команда - это профессиональные пиарщики, поэтому было бы необычно их игнорирование даты начала СВО. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что обещание о «нечто особенном» на 25 февраля может быть связано и с гарантиями безопасности Незалежной от Брюсселя.
По мнению эксперта, для Киева это снова напоминание о себе, о чем уже и так всем известно.