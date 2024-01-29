Политолог Кортунов рассказал о планах Брюсселя по экономической блокаде Венгрии

По словам политолога Андрея Кортунова, Брюссель может ограничить доступ Будапешту к структурным фондам и его участие в реализации многосторонних инфраструктурных экономических проектов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что вполне Евросоюз может пойти и на экономические санкции в отношении Венгрии, которые могут затормозить технологическое развитие государства.

По мнению эксперта, Брюссель неохотно пойдет на экономическое сдерживание Венгрии, поскольку это создаст прецедент, однако исключать это нельзя.