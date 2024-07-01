Политолог Кортунов спрогнозировал судьбу Макрона вследствие краха на парламентских выборах

По словам политолога Андрея Кортунова, французский лидер Эммануэль Макрон может подать в отставку, если его партия потерпит крах во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что действующий президент Франции может выбрать разделенное правление, и в этом случае премьер-министр будет представлять иные политические силы. В такой ситуации неизбежно станут возникать множество конфликтов, прежде всего касающиеся вопросов бюджета законодательства.

По мнению эксперта, Макрон маловероятно выберет отставку. Из-за чего следующие два года до очередных выборов главы государства станут для Франции сложными. Так, правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен маловероятно окажет поддержку Макрону, как и «Новый народный фронт», во главе которого стоит Жан-Люк Меланшон.