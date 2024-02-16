Политолог Кортунов заявил, что требование Варшавы к Москве о репарациях обсуждаться не станет

По словам политолога Андрея Кортунова, репарации Варшава требует давно и регулярно, это главный принцип польских властей. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что, вероятно, подобные заявления о репарациях должны создать благоприятный фон для принятия решения Брюсселем о конфискации финансовых ресурсов, находящихся сейчас в юрисдикции.

По мнению эксперта, нельзя в данном случае исключать и обычный популизм.

Он подчеркнул, что реакции Москвы на данное заявление, вероятнее всего, не последует, по крайней мере, особого значения придаваться не станет.