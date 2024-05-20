Срок полномочий Владимира Зеленского на посту лидера Украины истекает уже завтра, однако выборы нового украинского лидера отменены и обоснованы военным положением, действующим в стране с начала спецоперации. Ситуация с президентскими выборами в Незалежной остается нестабильной, вызывая вопросы о демократических процессах в стране и политическом будущем самого Зеленского. По словам военного политолога Андрея Кошкина, о том, что легитимный срок украинского лидера по конституции заканчивается завтра, знает весь мир. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что при этом Зеленский и все кураторы киевского режима стараются скорее согласиться с тем, что он находится в режиме военного положения, поскольку Зеленский для Запада удобен.

По мнению военного эксперта, поставить нового человека на место украинского лидера нелегко, поскольку западным странам необходима какая-либо схема, по которой нужно осуществить «рокировку». Хотя дело идет к провалу, однако в момент возможного перехода к переговорам можно будет поставить другого человека.





