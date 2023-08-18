Политолог Кошкин рассказал, как России стоит ответить на поставки F-16 Украине

США одобрили поставки истребителей F-16 для ВСУ из Дании и Нидерландов, сообщает РИА Новости . На фоне этих заявлений политолог Андрей Кошкин рассказал, какой ответ России на подобные решения американцев и их союзников был бы идеальным.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова считает, что Россия должна добиться поставленных в рамках СВО задач. С учетом того, что борьба на территории Украины идет между коллективным Западом и Москвой, победа для нас будет лучшим ответом.

«На Украине идет столкновение государств НАТО против России, и подобного рода поставки — это проверка вооружений. Территория Украины — это военная лаборатория», — подчеркнул Кошкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, не только победа на поле боя, но и отрицательный пиар западной техники является хорошей контрмерой поставкам. Репутационные издержки способны ударить по продажам техники и сократить доходы западных стран.

«Весь мир убедился в том, что техника, которую нахваливает НАТО, в том числе и США, не является «вундерваффе» в борьбе с Российской Федерацией. У нас есть все, чтобы жечь ее, чем мы и занимаемся», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что истребители F-16 окажутся на Украине не раньше лета 2024 года.