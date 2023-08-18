Источники издания The Netherlands Times сообщают, что истребители F-16 будут переданы Украине не ранее, чем летом 2024 года.

Длительные сроки связаны с тем, что истребители будут переданы Украине только после прохождения пилотов полного курса обучения управления F-16. Это станет возможным только через год, летом 2024. Обучение проводят представители 11 стран, но больше всех помощь оказывают профессионалы из Нидерландов и Дании.

«F-16 - это сложная система, и для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время», - отметили в командовании вооруженными силами Нидерландов

Министерствам этих двух стран США дало письменное разрешение передать истребители на территорию Украины. Информация об этом появилась в пятницу, 18 августа. Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что с радостью принял известие, но также отметил, что первоочередное задание – создать квалифицированные украинские кадры, которые смогут управлять техникой.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал информацию о передаче истребителей. Дипломат отметил, что это может продлить время проведения СВО, но существенно не изменит обстановку в зоне спецоперации. Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что российское ПВО может поражать F-16.