На минувшей неделе представитель Управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке заявила, что власти намерены депортировать почти 800 граждан РФ, находящихся якобы нелегально в стране. По словам политолога Андрея Кошкина, происходящее является итого деятельности фашиствующего руководства стран Прибалтики, ведущего целенаправленную этническую войну против русских. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что госдепартамент США беспокоит подобный подход и требует его пересмотреть, поскольку этот оголтелый фашизм в прибалтийских странах вышел из-под их контроля.

По мнению эксперта, когда у власти находятся подобные фашиствующие элементы, обосновать эти поступки нетрудно. Кроме того, обеспокоенность относительно таких заявлений и действий должна заставить мировое сообщество не только размышлять, но и принимать меры.