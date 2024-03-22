Политолог Кошкин считает, что фашизм в прибалтийских странах вышел из-под контроля Вашингтона
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На минувшей неделе представитель Управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке заявила, что власти намерены депортировать почти 800 граждан РФ, находящихся якобы нелегально в стране. По словам политолога Андрея Кошкина, происходящее является итого деятельности фашиствующего руководства стран Прибалтики, ведущего целенаправленную этническую войну против русских. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что госдепартамент США беспокоит подобный подход и требует его пересмотреть, поскольку этот оголтелый фашизм в прибалтийских странах вышел из-под их контроля.
По мнению эксперта, когда у власти находятся подобные фашиствующие элементы, обосновать эти поступки нетрудно. Кроме того, обеспокоенность относительно таких заявлений и действий должна заставить мировое сообщество не только размышлять, но и принимать меры.