Политолог Кошкин считает заявления Буданова о «серьезной операции» в Крыму являются очередным пиаром

По словам военного политолога Андрея Кошкина, заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о подготовке «серьезной операции» Незалежной в Крыму является фарсом. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что разведка никогда ничего открыто не освещает, поэтому в данном случае это очередной пиар.

По мнению эксперта, глава украинской разведки нередко выступает с серьезными заявлениями, тем самым показывая свое стремление попасть в инфополе с возможной целью стать одним из украинских политических лидеров.

Он подчеркнул, что такие заявления усиливаются по мере ухудшения положения украинской армии на линии фронта, а сам Буданов может предполагать, что подобным образом он поддерживает боевой дух украинских военнослужащих, однако на самом деле всё выглядит наоборот, резюмировал эксперт.