Политолог Костикин пояснил, почему ядерная доктрина России является предупреждение для провокаторов угроз

По словам политолога Николая Костикина, обновленная ядерная доктрина России является важным шагом в обеспечении нацбезопасности в условиях обострения международной ситуации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что, несмотря на то что в доктрине отсутствуют кардинально новые положения, ее значимость заключается в том, что она формализует уже обсуждавшиеся идеи и служит важным сигналом для прочих государств.

По мнению эксперта, государства, готовые идти на конфликт с нашей страной, рискуют столкнуться с ядерным ответом. Данная доктрина прежде всего является посланием для сведения уходящей команды американского лидера, особенно для тех, кто продолжает провоцировать споры в прессе о вероятном разрешении или запрете ударов по территории России с использованием дальнобойного вооружения.

Он отметил, что обновленная доктрина может быть и посланием в помощь Трампу, с которым стараются усложнить процесс примирения.

Ранее депутат Журавлев считает, что ядерная доктрина РФ терпит перемены под давлением обстоятельств.