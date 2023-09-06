Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян направилась в Киев, где планирует принять участие в саммите первых леди и супругов на тему «психического здоровья». Политолог Юрий Кот пояснил, является ли ее визит в Незалежную попыткой Пашиняна «навести мосты» между Арменией и Украиной в ущерб интересам России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в последнее время Пашинян активно взаимодействует в провокативной по отношению к России парадигме, то есть пытается каким-то образом подгадить Москве.

По мнению эксперта, Армения стала выполнять требования США и Великобритании, стараясь исключить присутствие Москвы на ее границах.

Он подчеркнул, что армянам стоит вспомнить уроки истории, когда Россия спасла их от уничтожения турками, даже более того, и сегодня, даже спустя целый век, отношение Анкары к Еревану не изменилось.

Политолог пожелал психического здоровья самому Пашиняну и его жене.