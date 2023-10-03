Политолог Кот объяснил последствия решения демографических проблем в Европе за счет украинских беженцев
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В одном из европейских СМИ говорится о том, что государства, которые принимают украинских беженцев, могут попытаться посредством этого решить собственные демографические проблемы. По словам политолога Юрия Кота, такое желание ничем хорошим для европейских стран не завершится. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что европейские государства украинцы вполне устраивают в качестве генетического материала.
По мнению эксперта, тем не менее со временем ситуация пойдет в обратную сторону и образуется мощная диаспора, качающая свои права.