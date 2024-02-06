Политолог Кот оценил реакцию Госдепа США на вопрос об Ил-76

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался от комментариев по поводу того, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит украинскими военными из американского ЗРК Patriot. По словам политолога Юрия Кота, американская сторона пытается замять ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что этим оружием управляют далеко не сами украинцы, то есть это было совершено командой из военных Штатов, которые нажимали на кнопку.

По мнению эксперта, Вашингтон осознает, что собственными действиями ставил мир на порог большой войны.