Разрушительное наводнение в Техасе: 119 погибших и 173 пропавших

Число жертв катастрофического наводнения в американском штате Техас достигло 119 человек, еще 173 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Керр, где погибло 95 человек, а 161 человек числится пропавшим. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию в ряде городов округа.

По данным телеканала CNN, более полумиллиона человек в регионе находятся под угрозой затопления. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что власти штата мобилизуют все доступные ресурсы, включая национальную гвардию, для борьбы с последствиями разрушительного наводнения.

Стихийное бедствие обрушилось на регион Хилл-Кантри (центральная и южная часть Техаса) почти неделю назад.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении высоких импортных пошлин на бразильские товары.