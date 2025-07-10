В России представлен инновационный тест для диагностики клещевого вируса

Разработка создана специалистами центра «Вектор» в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

Вирус Цзинмэнь (Jingmen tick virus) был впервые обнаружен в 2013 году в Китае. Позже случаи заражения начали фиксировать у людей после укусов клещей. В России вирус уже обнаружен как в азиатской, так и в европейской частях страны.

Новый тест обладает высокой чувствительностью и позволяет анализировать как самих клещей, так и образцы крови пациентов. Особое преимущество разработки заключается в способности выявлять даже минимальные концентрации вируса, что обеспечивает раннюю диагностику заболевания.

Центр «Вектор» готов производить до 10 тыс. тестов в год для обеспечения надежного мониторинга распространения вируса на территории России. Быстрая диагностика позволит своевременно начинать лечение инфицированных пациентов.

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