Политолог Кот оценил угрозы эстонского президента поставить Россию на колени
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Эстонский лидер Алар Карис заявил, что его страна сделает «все возможное, чтобы поставить Россию на колени», а переговоры по Киеву возможны только после военного поражения России. По словам политолога Юрия Кота, государства Прибалтики давно сами стоят на коленях перед Штатами. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что можно бы было оправдать подобные заявления, если бы эти «трибалтийские вымираты» имели бы сумасшедшую экономику.
По мнению эксперта, в действительности же, изрыгая свою русофобию, они итогом своей деятельности дискредитируют эти слова.
Ранее сообщалось, что одно из немецких изданий опубликовало информацию о том, что при еще более серьезных успехах Вооруженных Сил РФ в зоне проводимой в Незалежной спецоперации на помощь украинским войскам могут вполне прийти страны Прибалтики и Польша.