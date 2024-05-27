Эстонский лидер Алар Карис заявил, что его страна сделает «все возможное, чтобы поставить Россию на колени», а переговоры по Киеву возможны только после военного поражения России. По словам политолога Юрия Кота, государства Прибалтики давно сами стоят на коленях перед Штатами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что можно бы было оправдать подобные заявления, если бы эти «трибалтийские вымираты» имели бы сумасшедшую экономику.

По мнению эксперта, в действительности же, изрыгая свою русофобию, они итогом своей деятельности дискредитируют эти слова.

Ранее сообщалось, что одно из немецких изданий опубликовало информацию о том, что при еще более серьезных успехах Вооруженных Сил РФ в зоне проводимой в Незалежной спецоперации на помощь украинским войскам могут вполне прийти страны Прибалтики и Польша.