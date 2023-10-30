Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что Владимир Зеленский немедленно приедет на переговоры в Москву, если этого потребуют в Вашингтоне. По словам политолога Юрия Кота, украинский лидер выполнит этот приказ американских властей, несмотря на то что это будет для него самоубийством. Об этом сообщает радио Sputnik.