Политолог Кот оценил возможность переговоров Зеленского с Россией
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что Владимир Зеленский немедленно приедет на переговоры в Москву, если этого потребуют в Вашингтоне. По словам политолога Юрия Кота, украинский лидер выполнит этот приказ американских властей, несмотря на то что это будет для него самоубийством. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Белый дом уже готов дать эту команду Зеленскому.
По мнению эксперта, вопрос только в желании Москвы идти на такое перемирие, поскольку очевидно, что Запад много раз брал на себя обязательства и обманывал.