Политолог Кот прокомментировал инцидент со стучанием Байдена по трибуне
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Во время выступления в одном из штатов американский лидер Джо Байден внезапно начал пинать трибуну. Политолог Юрий Кот дал комментарий по поводу данного инцидента. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, относительно такого поведения президента США возникают разные ассоциации.
Он уточнил, что, с одной стороны, ему надоели все эти ступеньки, а с другой, он чувствует скорый уход.
Эксперт подчеркнул, что, глядя на все это, возникают чувства омерзения и жалости.