Политолог Кот прокомментировал инцидент со стучанием Байдена по трибуне

Во время выступления в одном из штатов американский лидер Джо Байден внезапно начал пинать трибуну. Политолог Юрий Кот дал комментарий по поводу данного инцидента. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, относительно такого поведения президента США возникают разные ассоциации.

Он уточнил, что, с одной стороны, ему надоели все эти ступеньки, а с другой, он чувствует скорый уход.

Эксперт подчеркнул, что, глядя на все это, возникают чувства омерзения и жалости.