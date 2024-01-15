Политолог Кот считает, что глава офиса Зеленского в Давосе озвучил мысль собственного суверена
Фото: [pxhere.com]
Глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак заявил, что для Киева неприемлемы звучавшие на Всемирном экономическом форуме призывы к немедленным переговорам с Москвой. Политолог Юрий Кот оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, это несамостоятельная риторика, все идет от Запада, прежде всего от британцев.
Эксперт добавил, что это своего рода попытка повысить ставки в потенциальном переговорном процессе.
По его мнению, следует рассматривать эти слова и в контексте международной повестки, поскольку Киев уходит постепенно из мировой повестки.