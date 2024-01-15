Глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак заявил, что для Киева неприемлемы звучавшие на Всемирном экономическом форуме призывы к немедленным переговорам с Москвой. Политолог Юрий Кот оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это несамостоятельная риторика, все идет от Запада, прежде всего от британцев.

Эксперт добавил, что это своего рода попытка повысить ставки в потенциальном переговорном процессе.

По его мнению, следует рассматривать эти слова и в контексте международной повестки, поскольку Киев уходит постепенно из мировой повестки.