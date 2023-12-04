Политолог Кот считает, что конфликт Зеленского и Залужного может быть опасным для обоих
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По информации одного из западных изданий, главкома украинской армии Валерия Залужного нет на официальных фотографиях встреч украинского лидера с военными. По словам политолога Юрия Кота, конфликт между Зеленским и Залужным уже не скрывается, тем не менее он может стать опасным для обеих сторон. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что разрешить их конфликт смогут только США, однако неизвестно, выгодно ли это им.
По мнению эксперта, Зеленский становится все менее управляемым, для Вашингтона все больше проявляется его приверженность идеалам Лондона, а Залужный является креатурой США.
Он подчеркнул, что в этом случае единственный выход для решения конфликта у Вашингтона — убрать Зеленского. При этом он не собирается сдаваться, поскольку после уничтожения помощника Залужного подобная участь может постигнуть и самого главкома.