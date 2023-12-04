Политолог Кот считает, что конфликт Зеленского и Залужного может быть опасным для обоих

По информации одного из западных изданий, главкома украинской армии Валерия Залужного нет на официальных фотографиях встреч украинского лидера с военными. По словам политолога Юрия Кота, конфликт между Зеленским и Залужным уже не скрывается, тем не менее он может стать опасным для обеих сторон. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что разрешить их конфликт смогут только США, однако неизвестно, выгодно ли это им.

По мнению эксперта, Зеленский становится все менее управляемым, для Вашингтона все больше проявляется его приверженность идеалам Лондона, а Залужный является креатурой США.

Он подчеркнул, что в этом случае единственный выход для решения конфликта у Вашингтона — убрать Зеленского. При этом он не собирается сдаваться, поскольку после уничтожения помощника Залужного подобная участь может постигнуть и самого главкома.