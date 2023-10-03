Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия считает народ Армении братским, однако к органам власти этого государства у Москвы имеются вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам политолога Юрия Кота, на сегодняшний день есть «две Армении: оболваненная Западом страна Пашиняна и страна христианская, дружественная по отношению к нашей стране». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что Вашингтон якобы гарантировал Пашиняну безопасность и дальнейшее пребывание во власти. При этом в Ереване расположено одно из крупнейших посольств США, и непонятно, что они делают в небольшой стране.

По мнению эксперта, не стоит забывать, что приехавшие из Карабаха армяне открыто ненавидят Пашиняна, и со временем они встанут в ряд вместе с теми гражданами Армении, которые выступят против Пашиняна.

Он уточнил, что ратификация Римского статута ни что иное, как стремление сделать мелкую гадость России, однако в любом случае Армения приедет к Путину, а не он к ней.