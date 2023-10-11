Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Незалежной находится на последней, наиболее трудной стадии, самой трудной. По словам политолога Юрия Кота, президент Украины таким способом признал поражение. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что украинскому лидеру приходится смириться с действительностью, понимая, что без западной поддержки во всех отношениях они не смогут продолжать вести военные действия.

По мнению эксперта, Зеленскому становится понятно, что судьба Незалежной предрешена. Так, продолжается наступление российской армии в Авдеевке, десять тысяч нацистов сливаются в котел, но никто не говорит, что Украина гибнет, Запад молчит.