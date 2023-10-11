Политолог Кот считает, что поведение Зеленского напоминает загнанную в угол крысу
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Незалежной находится на последней, наиболее трудной стадии, самой трудной. По словам политолога Юрия Кота, президент Украины таким способом признал поражение. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что украинскому лидеру приходится смириться с действительностью, понимая, что без западной поддержки во всех отношениях они не смогут продолжать вести военные действия.
По мнению эксперта, Зеленскому становится понятно, что судьба Незалежной предрешена. Так, продолжается наступление российской армии в Авдеевке, десять тысяч нацистов сливаются в котел, но никто не говорит, что Украина гибнет, Запад молчит.