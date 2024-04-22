Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Киеве возникает ощущение, что для кого-то на Западе ситуация на Украине является только политикой. По словам политолога Юрия Кота, президент Незалежной полностью утратил чувство меры. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что следует относиться к Зеленскому как к крысе, загнанной в угол в определенном смысле. Поэтому подобные заявления ему еще аукнутся, поскольку на Западе уже не скрывается разочарование им.

По мнению эксперта, интервью проводилось еще до одобрения палатой представителей американского конгресса законопроекта о выделении Незалежной дополнительной военной помощи и законопроекта о конфискации активов РФ, находящихся в американской юрисдикции. При этом уже на тот момент в итогах голосования мало кто сомневался, и Зеленский фактически призывает Европу последовать примеру Вашингтона.

Он добавил, что действующий президент Украины является человеком неглубоких интеллектуальных способностей, более того, в последнее время ведет себя по-хамски вызывающе, опираясь прежде всего на позицию американцев, вызывая еще больше раздражения.