Украинский лидер Владимир Зеленский затеял чистку в командном составе украинской армии, опасаясь бунта. По словам политолога Юрия Кота, президент Незалежной укрепился в роли диктора. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что с точки зрения диктатуры Зеленский ведет себя правильно: прежде всего он провел узурпацию власти. Это и отказ от проведения выборов, и наличие крупного конфликта с Вашингтоном.

По мнению политолога, единственной силой, которая могла бы убрать его из власти, армия во главе с Валерием Залужным, готовившего военный переворот при поддержке США. Поэтому в данном случае Зеленский сыграл на опережение, отодвинув последнего от дел.

Он отметил, что теперь украинский лидер ведет зачистку высокопоставленных украинских военных, замеченных в подготовке переворота.