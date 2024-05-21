В ООН заявили, что продолжат считать Владимира Зеленского главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером. По словам политолога Юрия Кота, в руководстве этой организации даже не постарались узнать мнение жителей этой страны по данному вопросу. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это свидетельствует о том, что Запад не интересует мнение украинцев, то есть они поставили сторонника Запада, а его задачей является лишь утилизация населения Незалежной, загонять всех на фронт, на войну. Таким образом, Запад устроил с помощью ООН абсолютный концлагерь на Украине, откуда люди не могут выехать.

По мнению политолога, в ООН должны защищать права человека, заниматься тем, чтобы в мире был мир. Однако практика показывает, что ООН по факту является бесчеловечной организацией, которая не просто не справляется со своими функциями, а стала антифункцией.