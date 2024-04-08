В МИДе России заявили, что ведущей западной прессе дано указание замалчивать число жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В дипломатическом ведомстве объясняют это стремлением не показывать сочувствие и гуманизм в отношении россиян. По словам политолога Юрия Кота, таким образом западные государства демонстрируют свое истинное нутро. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это нутро является полностью нацистским, бесчеловечным, поскольку они по сути покрывают убийство мирных граждан.

По мнению эксперта, причиной этого покрытия является то, что архитектором такого бесчеловечного убийства, его финансистом был именно Запад.

Он отметил, что Запад является самой большой болезнью человечества, которая готова навроде раковых клеток сжирать, уничтожать здоровое тело человечества ради единственной цели – оставаться гегемоном.