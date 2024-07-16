Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти киевского режима начали получать ряд позитивных сигналов по использованию западных дальнобойных средств для ударов вглубь России. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее сказал, что Вашингтон не планирует снимать действующие ограничения на удары американским оружием вглубь нашей страны. По словам политолога Юрия Кота, Зеленский выдает за «сигналы» команды своих западных кураторов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что явно утратившая предвыборные позиции команда Джо Байдена на самом деле может обещать Зеленскому дать такое разрешение, поскольку после покушения на экс-президента США Дональда Трампа те силы, которые вынуждены будут сойти с международной арены, будут стараться качнуть максимально ситуацию на Украине, нажать на все возможные кнопки, краны, рычаги и педали.

По мнению эксперта, Незалежная является педальным конем США. Поэтому они станут педалировать максимально, чтобы развязать кровавое месиво, максимально угробить людей. Таким образом, станут пытаться завести ситуацию в такой глухой угол, из которого невозможно будет выйти.