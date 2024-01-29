Политолог Кот считает, что Зеленский спрятал финансы на зарубежных счетах

Украинский лидер Владимир Зеленский обнародовал декларации о доходах и имуществе за 2022 год, которые составили свыше 98 тыс. долларов. По словам политолога Юрия Кота, данная декларация не имеет ничего общего с реальностью, а сам Зеленский спрятал свои финансы на зарубежных счетах. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что с тех миллиардов, которые президент Незалежной наворовал, скорее всего, он зарабатывает 98 тыс. долларов в день только на процентах.

По мнению эксперта, в такие отчеты никто не верит и среди граждан Украины.