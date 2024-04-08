Политолог Коваленко определил цель спекуляций Украины на теме вступления в Североатлантический альянс

По словам политолога Романа Коваленко, государственные представители Незалежной понимают, что их не ждут в Североатлантическом альянсе, тем не менее риторика касаемо интеграции в военный блок станет продолжаться для отвлечения внимания мирового сообщества от плачевного положения дел в государстве. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что причиной невозможности вступления Украины в НАТО является наличие нормативных документов, международных договоров, дающих конкретные положения по вступлению. Так, необходимо иметь определенный уровень развития, в том числе в военной технике и прочем, делать определенные отчисления в НАТО, что, естественно, Киев предоставить не сможет, поскольку больше половины национального бюджета Незалежной составляют заимствованные средства.

По мнению эксперта, на данный момент от официальных представителей Украины идут такие спекуляции, которые продолжатся и дальше, и необходимы отвлечения внимания от плачевной ситуации, происходящей на линии фронта.