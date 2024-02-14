Политолог Крутаков считает, что без Москвы Арктический совет исчезает

Москва приостановила уплату взносов в Арктический совет. По словам политолога Леонида Крутакова, наша страна может самостоятельно осуществлять любые проекты в своем секторе Арктики. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при налаживании нормального трафика и страхового режима у Северного морского пути перспективы гораздо шире, чем у других стран мира.

По мнению политолога, международное сотрудничество в арктическом регионе – в общих интересах, но при условии нежелания Запада принимать участие в этом, Москва станет действовать с учетом данного обстоятельства.

Он подчеркнул, что работа Арктического совета без участия России потеряла бы смысл.