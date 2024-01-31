Политолог Крутаков считает, что Запад может предложить России только «формулу Зеленского»

По словам главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова, навязываемая западными странами «мирная формула» Владимира Зеленского представляет собой ультиматум Москве. По словам политолога Леонида Крутакова, кроме «формулы Зеленского» западным государствам предложить нашей стране нечего. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что признание Западом новых территорий РФ законно российскими означает поражение для Вашингтона.

По мнению политолога, западные государства стараются показывать собственную силу, навязывая озвученный Зеленским вариант.

Он считает, что ситуация в итоге сложилась патовая, а украинский кризис усложняет какой-либо переговорный процесс между Западом и Россией.