Политолог Курбанов дал оценку политике Байдена на Ближнем Востоке

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну с «визитом солидарности». По словам политолога Руслана Курбанова, действующий глава Белого дома хочет активно применить тему ближневосточного конфликта в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что тема Незалежной уже выдохлась, поскольку простые жители США станут задавать вопросы об итогах вливания сотен миллиардов долларов Киеву.

По мнению эксперта, Байден стремится взять данную перспективную тему у республиканцев, тем не менее американская поддержка может стать ловушкой для израильского премьер-министра.

Он отметил, что Байден станет давить на Нетаньяху с целью начать наземную операцию в секторе Газа, что послужит гибелью для последнего.