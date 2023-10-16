Политолог Курбанов дал оценку политике Байдена на Ближнем Востоке
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Израильский лидер Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну с «визитом солидарности». По словам политолога Руслана Курбанова, действующий глава Белого дома хочет активно применить тему ближневосточного конфликта в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что тема Незалежной уже выдохлась, поскольку простые жители США станут задавать вопросы об итогах вливания сотен миллиардов долларов Киеву.
По мнению эксперта, Байден стремится взять данную перспективную тему у республиканцев, тем не менее американская поддержка может стать ловушкой для израильского премьер-министра.
Он отметил, что Байден станет давить на Нетаньяху с целью начать наземную операцию в секторе Газа, что послужит гибелью для последнего.