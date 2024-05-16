Политолог Кузнецов назвал знаковые причины визита Путина в Китай

По словам политолога Игоря Кузнецова, визит российского лидера Владимира Путина в Китай является знаковым и носит определяющий характер. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что это первый визит после переизбрания президента России, что подчеркивает особый характер отношений России и КНР. Личные отношения Си Цзиньпина и Владимира Путина весьма дружественные, проверенные временем и опытом решения наиболее сложных вопросов: от развития экономического сотрудничества до формирования новой архитектуры безопасности в мире.

По мнению политолога, большая представительная российская делегация, состоящая из вице-премьеров, министров и представителей крупного отечественного бизнеса, показывает то, что станут обсуждаться и приниматься решения по самому широкому перечню вопросов.