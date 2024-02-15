Политолог Кузнецов считает возможным закрытие Эстонией погранпереходов с Россией

По словам политолога Бориса Кузнецова, эстонцы во многом смотрят на пример своего соседа – финнов, поэтому закрытие погранпереходов с Россией вполне вероятно. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что от этого действия пострадают прежде всего жители приграничных населенных пунктов с обеих сторон.

По мнению эксперта, также неприятности могут быть и у тех, кто предпочитал летать из Европы в Россию, используя Таллин как перевалочный пункт.

Он подчеркнул, что предупреждение Эстонии о закрытии переходов является лишь первым шагом.