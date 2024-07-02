По словам французского политолога Эммануэля Леруа, венгерский лидер Виктор Орбан остается единственным лидером в Евросоюзе, который проводит независимую от блока политику. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что Орбан стал единственным лидером в Евросоюзе, который понял, что основы блока далеки от свободы и демократии.

Напомним, что сегодня утром премьер-министр Венгрии прибыл на Украину, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ключевой темой обсуждения станет возможность установления мира.