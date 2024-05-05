По словам политолога Инны Литвиненко, требования кредиторов к Киеву закрыть государственный долг связаны с тем, что киевский режим не может осуществить захват территорий в ЛНР и ДНР. Об этом сообщают « Известия ».

Она подчеркнула, что требование закрытия госдолга Незалежной является абсолютно логичным течением процесса.

По мнению эксперта, Украина изначально заявляла достижение иных целей под выделенные ей средства. Это касалось в первую очередь возвращения бывших территорий и их «отдаче» Западу. Однако очевидно, что данные цели достигнуты не были, поэтому это заставляет кредиторов волноваться.

Она добавила, что Западу не требуется возвращение финансов с процентами, а нужен был контроль над территориями возле нашей страны. Западные страны также намеревались использовать людей в ЛНР и ДНР против Кремля.