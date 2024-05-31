Политолог Майоров считает искренней встречу Путина с Львовой-Беловой

По словам докторанта Института философии СПбГУ Арсения Майорова, встреча президента РФ Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой была откровенной и искренней для формата формального доклада. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в рамках недолгого разговора было поднято множество проблем и вызовов, которые связаны с государственной поддержкой детей и их семей. Было также много конструктивной критики в адрес регионов РФ и госсистемы управления в этой сфере и со стороны омбудсмена, и со стороны президента.

По мнению эксперта, разговор Путина и Львовой-Беловой был предельно содержательным и даже программным: в среднесрочной перспективе в государственном управлении должны синхронизироваться рациональный и этичный подходы.

Он отметил, что в нашей стране значение и приоритетный статус политики поддержки семей и детей из года в год повышается, и это показывает стратегическое видение Владимира Путина, в котором ключевое место занимает человек. В условиях спецоперации и усиливающейся конфронтации на международном уровне это весьма большой показатель, говорящий в пользу устойчивости принципов, которых придерживаются глава государства.