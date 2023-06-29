Политолог Макаренко объяснил причины жалоб Киева Западу на российскую армию

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что при наступлении ВСУ испытывают недостаток снарядов и техники. Политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко считает, что такие высказывания делаются с двумя целями. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, с одной стороны, Подоляк ведет отчет перед Западом, поскольку украинской армии не удается пробить оборону российской линии фронта. Однако, с другой стороны, он требует дополнительной помощи, которая хоть и вероятна, но ограничена.

Политолог пояснил, что, следовательно, Подоляк сообщает Западу о невозможности в ближайшее время изменить ситуацию.