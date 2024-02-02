Политолог Макаренко оценил признание Подоляка о проблемах Украины

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что провал украинского контрнаступления оставил «негативный осадок». По словам политолога Олега Макаренко, он этим заявлением возложил ответственность за провал «контрнаступления» и нынешнее положение дел на поле боя на западных кураторов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что слабый человек всегда говорит об ошибках других.

По мнению эксперта, слова Подоляка свидетельствуют о признании в том, что самостоятельно воевать украинская армия не сможет, помощь Запада им необходима.