Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении в Евросоюз. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из него и отдать свое место Незалежной. По словам политолога Олега Макаренко, в едком заявлении политика наблюдается реальная озабоченность положением дел в Евросоюзе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Евросоюз в качестве организации выглядит неоднозначно. Так, ее экономические делятся на доноров и тех, которых должны спонсировать для развития их экономики. В этом отношении Франция, выйдя из Евросоюза, могла бы перестать быть донором для Незалежной.

По мнению эксперта, французский политик говорит о том, что Франция должна развиваться абсолютно самостоятельно.