В Польше заявили, что страна выставит Киеву счет за оказанную помощь. По словам политолога Олега Макаренко, Незалежной следует ждать такие счета не только от Варшавы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что смысл в выставлении счетов Польшей в том, что их политическая элита задумалась над тем, что финансов ей катастрофически не хватает.

По мнению эксперта, получается, что помощь, которая раньше была безвозмездной, на деле оказалась возмездной.

Он добавил, что никто просто так на иные государства не работает, и Киеву будут выставлять счета и Вашингтон, и Брюссель.