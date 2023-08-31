Политолог Макаренко считает, что министра обороны Украины Резникова убирают подальше от Киева

Глава Минобороны Украины Алексей Резников покинет свой пост в начале следующего месяца, отправившись в Великобританию в качестве посла. Политолог Олег Макаренко дал оценку вероятному увольнению Резникова. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, этот факт говорит о провале долго длившегося на слвоах контрнаступления, а кадровые перестановки связаны со списанием неудач на конкретное лицо.

Эксперт добавил, что к Резникову уже имели место претензии, связанные с закупками продуктов питания и военного снаряжения по завышенным ценам.

По его мнению, Резникова, назначая послом в Великобританию, убирают подальше из Незалежной.