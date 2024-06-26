Политолог Макаренко считает, что новый генсек Североатлантического альянса Рютте нужен Байдену

Страны западного военного блока утвердили новым генеральным секретарем альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. По словам политолога Олега Макаренко, приход на данный пост Марка Рютте не привнесет изменений в стратегию блока, ключевым достоинством нового генсека НАТО является умение договариваться. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что новый генсек альянса продолжит прежнюю линию, при которой в военном блоке полную доминирующую роль играет Вашингтон, а страны Старого Света всего лишь выполняют указания.

По мнению эксперта, Рютте станет проводить американскую политику, а политика объединенной Европы или президента Франции его не интересует.