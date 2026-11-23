Советская актриса Зинаида Асмолова умерла 20 ноября в возрасте 92 лет. О кончине артистки стало известно из информации, появившейся на интернет-портале Кино-Театр.РУ.

Асмолова окончила Днепропетровское государственное театральное училище в 1955 году. После выпуска служила в Каменец-Подольском драматическом театре. С 1956 по 1990 годы она была актрисой Государственного русского драматического театра имени М. Горького.

В кино Асмолова дебютировала в 1959 году. Она сыграла Тамару Петушкову в картине «Любовью надо дорожить». В 1980 году актриса снялась в одной из серий фильма «Атлантиды и кариаты» режиссера Александра Гутковича. В начале 1990-х годов Асмолова эмигрировала в Израиль.

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