Политолог Макаренко считает, что под разговорами об обороне в Европе подразумеваются мысли о нападении

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в будущем Брюссель сможет проводить общую политику в оборонной сфере, однако это потребует уступок государств-членов в вопросах, касающихся суверенитета. По словам политолога Олега Макаренко, он говорит о заветной мечте еврочиновников, представляющей собой повышение своего статуса в мировом масштабе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на самом деле армия является одним из последних элементов суверенитета, который остается у европейских государств. На сегодняшний день еврочиновников за пределами стран Старого Света не воспринимают всерьез.

По мнению эксперта, будущая «общая оборонная политика» Брюсселя будет направлена против Москвы, но не только, поскольку существуют и прочие страны, которые также могут напрячься в данной ситуации. Турция входит в НАТО, но не входит в Европейский союз, она пыталась туда войти, однако ее туда не пускают. Таким образом, в дальнейшем политическая составляющая превращается в военную составляющую, направленную против России и тех государств, которые не входят в Евросоюз и с которыми у Евросоюза напряженные отношения.