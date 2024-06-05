Политолог Макаренко считает, что поведение Зеленского свидетельствует о его безвыходном положении

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Пекин может заблокировать экспорт продукции в Незалежную из-за выпада Владимира Зеленского, который обвинил КНР в попытках сорвать конференцию по Украине в Швейцарии. По словам политолога Олега Макаренко, подобные заявления украинского лидера делаются из-за отчаяния. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что безвыходность ситуации Зеленского заключается в том, что срываются попытки собрать более-менее значимую конференцию в Швейцарии. Таким образом, никто не желает иметь дело с «просроченным» главой государства, где нет демократических выборов.

По мнению эксперта, украинский лидер просчитался со своей жесткой риторикой в отношении Пекина, поскольку он может выдвинуть такие условия, которые загонят Незалежную, и она экономически уже не сможет выбраться.