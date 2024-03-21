Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве состоялась встреча с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейком Салливаном. По словам политолога Олега Макаренко, визит Салливана не афишировался, поскольку он приезжал убеждать Киев в необходимости переговоров с Москвой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что безусловные победы отечественного оружия заставляют Вашингтон искать возможность не выделять Незалежной дополнительную помощь, к тому же на виду и противоречия в Конгрессе.

По мнению эксперта, таким образом они пытаются отодвинуть войну, заморозить ее для того, чтобы Вооруженные Силы РФ не двигались дальше и не получали новые территории. В связи с этим им приходится договариваться с киевским режимом на проведение каких-то мирных действий или возможных переговоров с Россией. К тому же попытка украинских спецслужб сорвать президентские выборы в нашей стране сорвалась.