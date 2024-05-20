Сегодня истекает пятилетний срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского. По словам политолога Олега Макаренко, он перестал обладать полномочиями легитимно избранного президента, тем не менее западные страны не станут обращать на это внимание, так как он останется проводником западной политики в Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в западных странах, вероятнее всего, станут говорить о том, что существует военное положение, Киев проводит боевые действия, и в такой период никто не будет менять политического лидера. В действительности он остается лицом, проводящим прозападную политику, то есть лицом, которое по сути утилизирует население страны и убивает ее экономику.

По мнению эксперта, если по конституции Зеленский нелегитимен, даже при условии утверждения обратного на Западе, он не является президентом, поэтому все законодательные акты, приказы, которые станет издавать, будут считаться незаконными, а сам Зеленский становится клоуном без короны.